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Боевику Лусварги продлили арест

Боевику Лусварги продлили арест
Маркус Лусварги на Донбассе / Фото: Антикор

Следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 9 октября

21.08.18 90
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Павлоградский горрайонный суд (Днепропетровская облась) на 2 месяца продлил срок содержания под стражей бразильцу Рафаэлю Лусварги.

Об этом говорится в сообщении суда на странице в Facebook.

"По ходатайству прокурора обвиняемому постановлением суда продлили действие меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно до 19 октября 2018 года", – говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 9 октября нынешнего года.

Напомним, 33-летний Рафаэль Лусварги присоединился к боевикам на Донбассе в начале осени 2014 года. За более чем год своего пребывания на Донбассе Лусварги успел сменить несколько подразделений. Осенью 2015 году он уехал с Донбасса.

6 октября 2016 года, Лусварги был задержан в аэропорту "Борисполь" сотрудниками СБУ. Его в Киев заманили под предлогом работы в сфере морских перевозок. В январе 2017 года Лусварги был приговорен  к 13 годам тюрьмы. Однако в августе 2017 приговор боевику отменили и назначили новое рассмотрение дела в связи с нарушением территориальной подсудности. Рассматривать дело Лусварги должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. После отмены приговора Лусварги оставили под стражей, однако уже в декабре 2017 года выпустили из СИЗО под личное обязательство.

3 мая 2018 года журналисты Радио свобода обнаружили Лусварги в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви (Московский патриархат). 4 мая бразильца поймали и передали его СБУ.

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