В Сумах полицейский на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком

Нарушителя ранее увольняли из правоохранительных органов, но через суд он восстановился в должности

Во вторник, 21 августа, в Сумах полицейский за рулем собственного "Ланоса" сбил на пешеходном переходе двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в 14:07 на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов. В результате наезда пострадали 14-летняя девочка и 29-летняя женщина. Их обоих с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Водитель был задержан и направлен на прохождение медицинского освидетельствования на наличие в крови алкоголя.

В полиции сообщили, что нарушителя ранее уже увольняли из правоохранительных органов, но решением суда его восстановили в должности.

"В свое время мы уже увольняли этого сотрудника из рядов полиции за нарушение служебной дисциплины, однако решением суда его в должности и в полиции восстановили", - сообщил глава областной полиции Николай Лушпиенко.

Местное издание 0542.ua уточняет, что водитель является сотрудником одного из районных отделений полиции и имеет специальное воинское звание старший лейтенант. В отношении него в суд еще в 2017 году было направлено обвинительное заключение за мошенничество и взяточничество. Сейчас идет судебное разбирательство.

Напомним, в ночь на 19 августа на трассе Киев-Одесса в Одесской области автомобиль патрульной полиции сбил насмерть пешехода.