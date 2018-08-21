Украинская паралимпийская сборная по плаванию завоевала 106 медалей

Сегодня паралимпийская сборная по плаванию вернулась домой со 106 медалями. Из них – 33 золотых, 44 серебряных и 29 бронзовых. Про триумф украинских спортсменов сообщает paralympic.org.

Соревнования, в которых принимали участие около 500 спортсменов из 40 стран, проходили в Дублине, в Ирландии. Второй после Украины в медальном зачете стала команда Италии с 74 наградами, третьей - Великобритания с 55 медалями.

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В Дублине украинцы установили шесть мировых и восемь европейских рекордов.