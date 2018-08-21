Израиль предложил Украине перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Израиль предложил украинским властям перенести посольство Украины из Тель-Авива в Иерусалим.



Об этом сообщил министр по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль, министр по вопросам охраны окружающей среды Зеэв Элькин, передает LB.ua.



"Одна из важных тем, которая поднималась на моей встрече с президентом и министром иностранных дел Украины сейчас, а также раньше, на встрече нашего премьера с Павлом Климкиным в ходе его визита в этом году в Израиль, – это тема переноса украинского посольства в Израиле в Иерусалим. Это естественный, на мой взгляд, шаг", – сказал Элькин.

По его словам, ряд восточно-европейских стран уже раздумывают над переносом посольства. В частности, это Венгрия, Чехия и Румыния. Министр уверен, что такой шаг был бы позитивно отмечен в США.



"Потому что перенос посольства был персональным решением президента США Дональда Трампа, он им очень гордится. И если бы Украина пошла по этому пути среди первых стран, то я уверен, что это было бы отмечено", – сказал Элькин.



Он также добавил, что израильское руководство окажет организационную помощь тем первым 10 странам, которые перенесут свои посольства в Иерусалим.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает государства не признавать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

Открытие американского посольства в Иерусалиме состоялось 14 мая. Одновременно на границе Израиля с сектором Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными, в результате которых погибли около 60 человек и сотни получили ранения.