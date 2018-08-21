География деятельности фирм, связанных с украинскими взяточниками, охватывает не менее 23 стран.
Об этом говорится в отчете о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины за I полугодие 2018 года, сообщает пресс-служба НАБУ.
Также отмечается, что около 30 человек, которых детективы НАБУ считают причастными к организации коррупционных схем, скрываются за границей, каждый второй – на территории РФ.
"По состоянию на 30 июня 2018 года в международный розыск по инициативе детективов НАБУ объявлен 21 человек. В отношении 16 из них, учитывая задержания или с целью определения местонахождения, направлены запросы в другие государства. Так, весной 2018 года в компетентные органы Германии направлен запрос о выдаче председателя правления АО "ХК "Энергосеть", задержанного в этой стране в апреле 2018 года. По версии следствия, этот человек является организатором коррупционной схемы, по которой государству нанесен ущерб на сумму более 346 млн грн", – сказано в сообщении.
Фото: nabu.gov.ua
Подчеркивается, что международное направление является одним из ключевых в работе НАБУ, так как многие коррупционные схемы реализуются с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.
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"География этих субъектов хозяйствования пока охватывает не менее 23 стран на трех континентах. По мнению детективов, украинские коррупционеры выбирают места "прописки" незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, усложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности. Ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1,84 млрд грн, $22,07 млн и €12,03 млн", – добавили в НАБУ.
НАБУ направляет запросы о международной правовой помощи в компетентные органы других государств для получения информации о конечных бенефициарах таких структур и о движении средств, выведенных из Украины.
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"С начала расследований Национальное бюро направило в органы 61 государства 371 запрос о международной правовой помощи. 182 запроса уже выполнено", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что из-за процветающей на таможне коррупции Украина ежегодно теряет более 4 миллиардов евро.