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Главная » Страна » Верховный суд отклонил жалобу НАБУ на выговор Холодницкому
Борьба (за) против коррупции по-украински

Верховный суд отклонил жалобу НАБУ на выговор Холодницкому

Верховный суд отклонил жалобу НАБУ на выговор Холодницкому
Фото: Владимир Гонтарь / УНИАН

В случае несогласия с решением Верховного суда у НАБУ есть право обжаловать его в Большой палате Верховного суда

21.08.18 13
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Верховный суд отказал НАБУ по иску об открытии производства об отмене выговора руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба суда.

Так, 21 августа Верховный суд в составе Кассационного административного суда принял решение, которым отказал в открытии производства по делу по иску НАБУ к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) о признании противоправным и отмене решения о наложении дисциплинарного взыскания на Назара Холодницкого.

Кроме отмены выговора, НАБУ просило обязать КДКП рассмотреть вывод о наличии дисциплинарного проступка в действиях Холодницкого и соответствующие материалы дисциплинарного производства.

В суде подчеркнули, что в судебном порядке могут быть обжалованы те решения КДКП, которые приняты по результатам дисциплинарного производства, и право на такое обжалование имеет только прокурор.

"Лица, по дисциплинарной жалобе которых КДКП принимает решение, не являются субъектами дисциплинарного производства и не наделены правом на обжалование в судебном порядке решений КДКП как по результатам дисциплинарного производства, так и по результатам решения вопроса о его открытии", - добавили в пресс-службе.

В случае несогласия с решением Верховного суда у НАБУ есть право обжаловать его в Большой палате Верховного суда.

Отметим, 26 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров рекомендовала не увольнять руководителя САП Холодницкого с должности, а вынести ему выговор. В августе Юрий Луценко подписал приказ о выговоре Назару Холодницкому. 

Напомним, негласные следственные действия в отношении главы САП Назара Холодницкого были начаты на основании статьи ст. 368 Уголовного кодекса Украины о взяточничестве. 

30 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просил рассмотреть снятие  Холодницкого с должности руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что глава САП якобы препятствовал расследованиям детективов Бюро и оказывал давления на прокуроров и судей для принятия неправомерных решений. 

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