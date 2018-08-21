На Донбассе за сутки зафиксировано 85 взрывов, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 85 взрывов в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 19 августа до 19:30 20 августа, опубликованном на сайте ОБСЕ во вторник, 21 августа.
В Донецкой области ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений "режима тишины", если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, в том числе, 60 взрывов против 80 соответственно).
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В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорска и Пищевика.
В Луганской области мониторинговая миссия констатировала увеличение числа нарушений "режима тишины", если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, среди прочего, 25 взрывов против 2 соответственно).
Отметим, недавно на Донбассе обстреляли патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.