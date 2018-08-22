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Главная » Страна » Чернигов просит у Кабмина на компенсацию убытков от ливня 58 млн гривен

Чернигов просит у Кабмина на компенсацию убытков от ливня 58 млн гривен

Чернигов просит у Кабмина на компенсацию убытков от ливня 58 млн гривен
Улица в Чернигове после дождя 30 июня/Фото: dsns.gov.ua

Мощный дождь затопил 30 июня около 20 улиц Чернигова

22.08.18 59
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Сессия Черниговского городского совета приняла обращение к Кабмину о выделении из резервного фонда более 58 млн гривен на компенсацию убытков, нанесенных городу разрушительным ливнем 30 июня.

Об этом сообщает "Укринформ".

"На пленарном заседании 33-й сессии 7 созыва Черниговского городского совета депутаты проголосовали за Обращение к Кабинету министров Украины относительно выделения средств из резервного фонда Государственного бюджета Украины для компенсации убытков, нанесенных чрезвычайной ситуацией. Размер нанесенных убытков стихией составил более 58 млн грн", - говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что сильный ливень, который прошел в Чернигове 30 июня, нанес существенный вред городскому жилищно-коммунальному хозяйству, объектам благоустройства, дорогам, учреждениям образования, медицины и культуры, частным домохозяйствам.

Мощный ливень затопил 30 июня около 20 улиц Чернигова. Спасатели эвакуировали 16 человек, трех пострадавших передали медикам. В целом подтоплены 90 дворов.

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