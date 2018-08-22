Украинская полиция помогла итальянским коллегам раскрыть канал сбыта украденных за рубежом мотоциклов. Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции.

В частности, прокуратурой Италии при суде города Римини проводится расследование по уголовному делу, открытому в отношении неустановленных лиц, которые в составе преступной организации совершили угоны транспортных средств на территории Италии.

Во время проведения расследования итальянские правоохранители установили, что некоторые транспортные средства реализуются с помощью Интернета на территории Украины.

"В рамках международной правовой помощи работники киберполиции установили лиц, которые сбывали в Украину похищенные транспортные средства и места их хранения. 21 августа, в трех регионах Украины были проведены санкционированные обыски, по результатам которых изъято почти три десятка угнанных мотоциклов", - говорится в сообщении.

"Сейчас лица, во владении которых был изъят этот транспорт, не смогли предоставить документы, которые бы подтверждали законность его приобретения и происхождения. Кроме того, будет установлен способ, которым транспорт ввозился на территорию Украины. По результатам проведенных мероприятий, действиям лиц, которые сбывали этот транспорт, будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству Украины", - отмечают в киберполиции.

Напомним, суд оштрафовал на 17 тысяч гривен угонщика мотоцикла Маси Найема, брата народного депутата Мустафы Найема.