Для отопительного сезона Украине не хватает 3 млрд кубометров газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 13,980 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза, передает Корреспондент.

Так, за сутки в ПХГ Украины было закачано 69,75 млн куб. м газа. В течение суток газ не отбирался.

При этом в данных за 20 августа указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 23,09 млн куб. м, из Венгрии - 16,76 млн куб. м, из Польши - 3,40 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 45%.

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Ранее Фокус сообщал, что запасов природного газа в Украине хватит на 15 лет.

По данным Уктрансгаз, за первые пять месяцев текущего года, было добыто 8,5 млрд кубометров газа. В частности, Укгаздобыча добыла 6,29 млрд кубометров (+1%), Укрнафта – 432,9 млн кубометров (-15,9%), частные компании – 1,79 млрд кубометров (-3,9%).