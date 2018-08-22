Нардеп задекларировал фирму в офшоре стоимостью 2 грн

Народный депутат Украины Юрий Мороко указал в своей электронной декларации наличие у жены корпоративной иностранной компании стоимостью две гривны.

Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по результатам проверки декларации 2015 года, сообщает проект # Точно .

Компания Tom Legal & IT Consulting LTD зарегистрирована на Британских Виргинских островах. По словам народного депутата, компанию жене подарили. Имя дарителя не указано.

Юрий Мороко - представитель партии "Оппозиционный блок". В 2007 году он избирался в парламент от Партии регионов.

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Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронной декларации исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун за 2016 год.