Компания "Нибулон" отправила в направлении Киева свою баржу, груженную херсонскими арбузами. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные одного из сервисов отслеживания движения судов.

По состоянию на 9:30 22 августа состав из баржи и буксира "Анатолий Ганькевич" покинул Голую Пристань и движется по направлению к Херсону. Конечным пунктом назначения значится Переяслав-Хмельницкий.

В прошлом году баржа также доставила предназначенные для столицы арбузы в Переяслав-Хмельницкий на терминал "Нибулона", предназначенные для жителей столицы, и в прошлом году.

Раннее сообщалась, что в этом году баржа кроме арбузов также должна доставить в столицу и дыни. Ягоды свозят из двух больших хозяйств.