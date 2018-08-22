В деле о нападении на Гандзюк уже шесть подозреваемых

По делу о нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк проходят 6 подозреваемых.
Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "112 Украина".
По словам Князева, следствием привлекаются к уголовной ответственности 6 граждан Украины, которых полиция подозревает в участии в совершении преступления.
"22 августа состоятся судебные заседания по избранию меры пресечения еще двум подозреваемым", - добавил он.
Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома.
Следствием рассматривается несколько версий произошедшего. В частности рассматриваются версии, что преступление совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшей, в связи с ее активной гражданской позицией и возможные конфликтные ситуации.
3 августа подозреваемого в нападении Николая Новикова задержали правоохранители.
20 августа Херсонский суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога еще одного подозреваемого - Виктора Горбунова.