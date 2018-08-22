Бочковский не достоин и не будет возглавлять ГСЧС, - Аваков

Сергей Бочковский, несмотря на "манипуляции в судах", не будет возглавлять ГСЧС. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.

"Бочковский - недостойный офицер, он не достоин возглавлять службу (ГСЧС, - ред.). Он не будет ее возглавлять на основании законных решений. Соответствующее решение принял Кабинет министро. Те манипуляции, которые он делает в судах, - мы знаем, как с ними бороться. Он не будет в ГСЧС", - подчеркнул Аваков.

Напомним, руководители ГCЧС Сергей Бочковский и Василий Стоецкий были задержаны на заседании Кабинета министров и вывезены из здания правительства для проведения следственных действий 25 марта 2015 года. Им было инкриминировано злоупотребление служебным положением, вымогательство взяток у подчиненных, внесение ложных сведений в официальные документы, легализацию средств с использованием счетов в зарубежных банках.

Позже суд признал незаконным увольнение Бочковского и восстановил его на посту главы Госслужбы по ЧС, но на работу его не допустили.

7 августа Апелляционный административный суд Киева подтвердил решение суда первой инстанции о восстановлении в должности начальника