Место археологических раскопок средневекового торгового квартала Киева на Почтовой площади затопило третий раз за месяц. Об этом сообщила активистка Аннабела Морина в Facebook.

"Опять авария на Почтовой!! Хлещет водопад. Прорыв трубы, как 8-10 авгуcта, затопило больше, чем 19", - написала она.

В комментарии Громадському радіо она сообщила, что в Киевводоканале заявили, что свою магистральную трубу они перекрыли, а откуда бьет вода в таком случае - неизвестно.

По словам активистки, знать, из каких труб протекает вода могут только заказчики строительства.

"Через дырочку, которая 9 -10 августа во время ливня образовалась в магистральной трубе, сверху льется водопад прямо на раскопки. Затопило больше, чем недавно во время дождя. То есть вода стоит практически улицам ХI – XII", - рассказала Морина.

Напомним, 9 августа место археологических раскопок на Почтовой площади в Киеве затопило из-за аварии на магистральном водопроводе. Спустя 10 дней в результате мощного ливня 19 августа раскопки снова затопило.