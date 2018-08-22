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Главная » Страна » Фото, видео Раскопки на Почтовой в Киеве затопило в третий раз с начала месяца

Фото, видео Раскопки на Почтовой в Киеве затопило в третий раз с начала месяца

<span class="label red">Фото, видео</span> Раскопки на Почтовой в Киеве затопило в третий раз с начала месяца
Фото: facebook.com/annabella.morina

Прорвало трубу, но какую именно - неизвестно

22.08.18 147
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Место археологических раскопок средневекового торгового квартала Киева на Почтовой площади затопило третий раз за месяц. Об этом сообщила активистка Аннабела Морина в Facebook.

"Опять авария на Почтовой!! Хлещет водопад. Прорыв трубы, как 8-10 авгуcта, затопило больше, чем 19", - написала она.

В комментарии Громадському радіо она сообщила, что в Киевводоканале заявили, что свою магистральную трубу они перекрыли, а откуда бьет вода в таком случае - неизвестно.

По словам активистки, знать, из каких труб протекает вода могут только заказчики строительства.

"Через дырочку, которая  9 -10 августа во время ливня образовалась в магистральной трубе, сверху льется водопад прямо на раскопки. Затопило больше, чем недавно во время дождя. То есть вода стоит практически улицам  ХI – XII", - рассказала Морина.

Напомним, 9 августа место археологических раскопок на Почтовой площади в Киеве затопило из-за аварии на магистральном водопроводе. Спустя 10 дней в результате мощного ливня 19 августа раскопки снова затопило.

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