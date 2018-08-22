В Гидропарке и на Трухановом острове появится канализация

Киевская городская государственная администрация намерена провести канализацию в Гидропарк и на Труханов остров.
Об этом сообщили в Днепровской районной городской администрации, передают Українськi Новини.
Ранее компания "Киевводоканал" разрабатывала возможность проведения канализации на Венецианский и Долобецкий острова, которые составляют островной комплекс "Гидропарк", и на Труханов остров.
По предварительным расчетам, стоимость проектных работ составляет 5,2 млн гривен. Их планируется выделить в 2019 году.
Также рассматривается вариант применения вакуумной канализации на островах.
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Напомним, на работы по реконструкции Гидропарка в прошлом году выделили 11 млн грн.