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Главная » Страна » В Гидропарке и на Трухановом острове появится канализация

В Гидропарке и на Трухановом острове появится канализация

В Гидропарке и на Трухановом острове появится канализация
Проект общественного туалета в Гидропарке \ Изображение: Журнал Житомира

Средства на это обещают выделить в следующем году

22.08.18 161
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Киевская городская государственная администрация намерена провести канализацию в Гидропарк и на Труханов остров.

Об этом сообщили в Днепровской районной городской администрации, передают Українськi Новини.

Ранее компания "Киевводоканал" разрабатывала возможность проведения канализации на Венецианский и Долобецкий острова, которые составляют островной комплекс "Гидропарк", и на Труханов остров.

По предварительным расчетам, стоимость проектных работ составляет 5,2 млн гривен. Их планируется выделить в 2019 году.

Также рассматривается вариант применения вакуумной канализации на островах.

Напомним, на работы по реконструкции Гидропарка в прошлом году выделили 11 млн грн.

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