На День Независимости патрулировать улицы будут 30 тысяч правоохранителей

Они будут будут обеспечивать публичную безопасность и общественный порядок

В Украине на День независимости за порядком будут следить 30 тысяч правоохранителей, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам Авакова, к охране правопорядка будут привлекаться полицейские, нацгвардейцы, пограничники, а также специалисты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Около 30 тысяч сотрудников системы МВД, а это и полицейские, и нацгвардейцы, и пограничники, и специалисты ГСЧС будут обеспечивать публичную безопасность и общественный порядок на День независимости", - заявил министр.

Аналогично, пограничная служба Украины в период празднования Дня независимости усилит контроль на госгранице.

Пограничники в усиленном режиме будут работать в пунктах пропуска на границе, в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным полуостровом Крым.

Напомним, на День Независимости транспорт в столице будет работать на два часа дольше.