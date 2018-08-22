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С 1 сентября скорая помощь будет работать по-новому

С 1 сентября скорая помощь будет работать по-новому
Скорая помощь / Фото: dozorro.org

В столице вызвать "неотложку" можно будет по единому номеру

22.08.18 806
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С 1 сентября бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает официальный портал Киева.

По ее словам, для киевлян это означает ряд изменений в работе этой службы, которые положительно скажутся на качестве оказания медицинской помощи и удобства в ее получении.

"Во-первых, чтобы вызвать на дом неотложную помощь достаточно будет набрать единый и хорошо известный всем номер "103". Таким образом, отпадает необходимость узнавать и помнить семизначный номер "неотложки" своего района", - объяснила чиновница.

Гинзбург также отметила, что теперь появится контроль каждого вызова уже на этапе его получения. Ведь известно, что ведется аудиозапись всех разговоров с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи, а номер абонента автоматически идентифицируется.

"Поэтому мы надеемся значительно снизить количество жалоб киевлян по поводу некорректности медиков или того, что вызов отказывались принимать. Во-вторых, отныне все вызовы будет принимать специалист, который способен мгновенно сориентироваться: на самом деле вам нужна неотложная помощь или может к вам необходимо направить скорую. Итак киевляне будут получать медпомощь вовремя и именно ту, которая сейчас нужна", - подчеркнула директор Департамента здравоохранения.

Также оказания неотложной медицинской помощи ежедневно осуществляется и семейными врачами, педиатрами и терапевтами. С 08:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.

Напомним, в Киеве появились новые "скорые" и спецавтомобиль для доставки лекарств. 

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