Режиссер Кустурица приехал в оккупированный Крым, - СМИ

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица сегодня прибыл в аннексированный Крым.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на крымских журналистов.
Сегодня Кустурица должен выступить вместе со своей группой The No Smoking Orchestra в Ялте.
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Это не первый приезд режиссера на аннексированную территорию - он уже был в Крыму в июле 2017 года.
Кустурица говорил, что не боится возможного введения против него каких-то санкций из-за выступлений в Крыму, потому что оккупацию полуострова считает "органическим процессом".
Напомним, Лайма Вайкуле призналась, почему отказывается петь в Крыму.