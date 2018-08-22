Нападение на Гандзюк: первого подозреваемого признали невиновным и отпустили из-под стражи

Николая Новикова выпустили перед рассмотрением апелляции по его делу

Николая Новикова, которого правоохранители подозревали в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Уголовное производство в его отношении закрыли. Об этом сообщает Украинская правда.

Сестра Новикова Ирина Кудакова сообщила, что ее брата выпустили на свободу еще до рассмотрения апелляции.

"Я пришла сегодня в суд, где должны были рассматривать апелляцию и должна была быть видеосвязь со свидетелями со Львова по его алиби. Пока ждала в суде, пришел прокурор и сказал, чтобы я ехала забирать брата, он не виноват", - сказала Кадукова.

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Адвокат Новикова Камилжан Шадманов добавил, что апелляция была отозвана.

"Я отозвал свою апелляцию. За 15 минут до начала заседания прокурор показал постановление о закрытии уголовного производства в отношении моего подзащитного ", - сказал он.

Сестра Новикова также заявила, что будет добиваться справедливости.

"Мы будем дальше бороться, мы хотим извинений", - подчеркнула она.

Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома.ледствием рассматривается несколько версий произошедшего. В частности рассматриваются версии, что преступление совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшей, в связи с ее активной гражданской позицией и возможные конфликтные ситуации.

3 августа правоохранители задержали Николая Новикова по подозрению в совершении нападения. Гандзюк заявила, что на 99% уверена, что Новиков не виновен.