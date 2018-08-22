В Украине появится Агентство по управлению госдолгом

Агентство по управлению государственным долгом будет создано в Украине. Но пока неизвестно, в какой именно форме оно будет функционировать.

Об этом сообщила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Минфин планирует усилить институциональную способность в управлении государственным долгом, ориентируясь на лучшие мировые практики, в частности, создать Агентство.

"Сейчас вместе с правительственным уполномоченным по вопросам долга Юрием Буцой работаем с командой Всемирного банка над выбором оптимальной модели функционирования такого агентства, чтобы иметь возможность привлекать профессионалов на рыночные зарплаты для этой работы", - заявила она.

"Наличие госдолга - это неплохо. Каждая страна заимствует, чтобы достигать своих целей и развивать экономику. Однако детальный анализ нашего долга как в динамике, так и в сравнении с другими странами-аналогами, четко показал, где у нас есть чувствительные моменты. В стратегии мы определили шесть категорий рисков, пять из которых Минфин может влиять прямо или косвенно", - добавила Маркарова.

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Напомним, в среду, 22 августа, Кабинет Министров утвердил Стратегию управления государственным долгом.