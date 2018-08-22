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Главная » Страна » В Киеве начали судить переводчика Гройсмана по подозрению в госизмене

В Киеве начали судить переводчика Гройсмана по подозрению в госизмене

В Киеве начали судить переводчика Гройсмана по подозрению в госизмене
Станислав Ежов / Фото: kp.ua

Станислав Ежов заявил об отсутствии доказательств его вины

22.08.18 76
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В среду, 22 августа, Голосеевский райсуд Киева приступил к рассмотрению дела экс-заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана, переводчика Станислава Ежова, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает Укринформ.

В зале суда прокурор объявил ходатайство о переходе к рассмотрению доказательств вины подозреваемого, которых насчитывается пять томов.

В то же время Ежов заявил, что у следствия отсутствуют доказательства его вины.

"Меня обвиняют в том, что я работал на ГРУ Генштаба Российской Федерации, но среди всех показаний свидетелей и материалов дела отсутствуют какие-либо доказательства не только работы на ГРУ Генштаба, а даже доказательства, связанные с Россией. Ничего не собрано", - отметил Ежов.

Суд принял решение о переносе заседания на 3 сентября в связи с тем, что у прокурора не систематизированы доказательства. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Евгений Солонина в Twitter.

Напомним, 20 декабря 2017 года СБУ сообщила о задержании "разоблаченного в работе на российские спецслужбы" помощника премьер-министра Станислава Ежова.

Подозреваемый якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее российским кураторам через электронные каналы связи. Ежова задержали на рабочем месте при содействии руководства правительства. Открыто дело по ч.1 ст.111 УК (госизмена).

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