Замглавы Минэкономразвития уволилась ради учебы

В среду, 22 августа, Кабмин принял решение об увольнении принял решение об увольнении Натальи Микольской по собственному желанию с должности заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Микольская оставила работу в министерстве ради учебы в Стэнфордском университете в США в рамках стипендиальной Ukrainian Emerging Leaders Program.

Одновременно с учебой продолжит поддерживать команду Минэкономразвития и направление международной торговли в статусе советника первого вице-премьер-министра Степана Кубива.

Временно обязанности заместителя министра - торгового представителя будет выполнять первый заместитель министра Максим Нефьодов.

Напомним, Кабинет Министров утвердил Стратегию управления государственным долгом. Во время презентации Стратегии и.о. министр финансов Оксана Маркарова заявила о планах снизить соотношение госдолга к ВВП до 52% в 2019 году и до 49% - к концу 2020 года.