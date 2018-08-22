ОБСЕ зафиксировала российские Грады, - штаб ООС

Тяжелую военную технику вооруженных формирований Российской Федерации в частности реактивные системы залпового огня "Град", зафиксировала на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

Отмечается, СММ в своем отчете, опубликованном 21 августа 2018 года, зафиксировала, что вооружение размещено с нарушением линий отвода и отсутствует в районах хранения.

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В частности замечено тяжелую технику в районе Хрустального - РСЗО БМ-21 "Град" в количестве 6 единиц; 152-мм прицепные гаубицы 2А65 "Мста-Б" - 10 единиц; 152-мм прицепные гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" - 8 единиц.

Обнаружено также вооружения в районе Теплого - три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

В отчете СММ также отмечается, что вооруженные формирования РФ продолжают препятствовать деятельности патрулей ОБСЕ на временно оккупированных территориях. В частности 20 августа 2018 года боевики вооруженных формирований РФ не предоставили представителям СММ доступ в районах населенных пунктов Донецк, Безымянное и Маркино.

Напомним, в ОБСЕ подтвердили резкую активизацию боевиков на Донбассе.