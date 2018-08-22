Оккупанты засудили в Крыму еще одного украинца

Александру Стешенко дали два года колонии-поселения за якобы поджег дома российского муфтия Крыма

В среду, 22 августа, подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко к двум годам колонии-поселении. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Стешенко признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Российские силовики утверждают, что в украинец полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. В связи с этим уголовное производство в отношении Стешенко в части совершения еще одного преступления (часть 2 статьи 282.1 УК России – создание экстремистского сообщества) прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Напомним, Стешенко задержали 2 апреля в пункте пропуска "Чонгар" при пересечении административной границы с Крымом.

Позже российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником народного депутата Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. Как утверждает российская спецслужба, "в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков".

В ФСБ утверждают, что "члены экстремистского сообщества в январе 2018 года совершили поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева".