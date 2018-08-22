В Кабмине опровергли отмену субсидий для потребителей без счетчиков газа

Кабинет Министров на заседании в среду, 22 августа, не принимал решение об отмене субсидий на природный газ для потребителей, у которых отсутствуют газовые счетчики. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук, передает Интерфакс-Украина.

"Такое постановление не принималось, оно было снято с рассмотрения", – сообщил он.

Как сообщалось, подготовленный Минсоцполитики проект постановления предполагал отказ с 1 октября от предоставления льгот и субсидий на газ потребителям, которые письменно отказались от установления счетчиков за счет государственного бюджета или собственных средств операторов газораспределительных систем.

Ранее СМИ сообщили, что 22 августа Кабмин на заседании принял решение отменить субсидии потребителям без счетчиков газа.