Климкин не разделяет позицию Мининфраструктуры о прекращении пассажирских перевозок с РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не до конца разделяет позицию Министерства инфраструктуры о прекращении пассажирских перевозок с Российской Федерацией. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Украинские новости.

Он отметил, что подобное решение не будет последовательным шагом со стороны Украины.

"Конечно, мы должны говорить о том, как ограничить любое влияние агрессора. Но я хочу, чтобы мы были последовательными. Если мы говорим, что такого сообщения не должно быть, то как мы относимся к тем сотням тысяч и миллионам украинцев, которые ездят в Россию, мы что, должны объявить их предателями? Мы должны понять реальность. Да, мы в состоянии войны с РФ, но даже во время войны миллионы украинцев находятся на территории России, и не все там потому, что им там так нравится, а по личным причинам - родственники, заработок. Мы должны посмотреть на эту проблему в целом, а не путем политических лозунгов", - сказал он.

Министр добавил, что относится сдержанно к данной инициативе, потому что там затронут человеческий вопрос.

"Я готов обсуждать эту проблему, но она должна быть решена в контексте борьбы с Россией как агрессором, и понимая, что люди не должны страдать. Мы должны понять, как контролировать, кто и как ездит, но если мы не позволяем навещать родственников, то это вопрос человеческий. Я отношусь к этому очень сдержанно", - сказал он.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что после прекращения железнодорожного сообщения с Россией поезда этого направления направят на запад, к странам Европейского союза.