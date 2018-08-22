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Главная » Страна » В Украине начала работу Морская администрация

В Украине начала работу Морская администрация

В Украине начала работу Морская администрация
Юрий Лавренюк / Фото: МІА Вектор Ньюз

По мнению Кабмина, это должно вывести на необходимый уровень Украину - как морское государство

22.08.18 24
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Сегодня, 22 августа, Кабинет министров принял решение о начале работы Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации).

Об этом сообщил первый замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

"Сейчас Морская администрация, полностью готова к выполнению возложенных на нее задач. Именно поэтому, сегодня на заседании правительства было принято решение о запуске работы Морской администрации и обеспечении ее функционирования, а также приведены в соответствие нормативно-правовые акты, регламентирующие ее деятельность", - говорится в сообщении.

На данный момент уже утверждена структура ведомства, назначен руководитель и заполнены около 30% вакансий.

В частности, главой Государственной службы морского и речного транспорта Украины назначен Дмитрий Петренко.

"Общество и вся морская и речная отрасль должны видеть прозрачную деятельность Морской администрации без коррупции! Мы ожидаем положительных результатов работы, обеспечения качественного контроля, открытие Сервисных центров и еще ряд разумных инициатив, которые должны вывести на должный уровень Украину - как морское государство и выполнения Украиной взятых на себя обязательств государства флага, государства порта и прибрежного государства!" – подчеркнул Лавренюк.

Кроме того, по его словам, касательно предотвращения проявлений коррупции в морской отрасли, сегодня правительством также принято решение по вопросу относительно пломбирования запорных устройств.

Так, с сегодняшнего дня, все запорные устройства должны быть опломбированы администрацией судна, перед заходом судов во внутренние морские воды Украины.

"Соответствующий порядок Министерство инфраструктуры Украины, определит в ближайшее время. Больше никакого "террора" по данному поводу, непонятными компаниями, при содействии нечистых на руку чиновников не будет!" – подытожил чиновник.

Напомним, Омелян собирается передать все государственные порты в концессию.

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