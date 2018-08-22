Качество поставляемых продуктов для украинских военных будут проверять передвижные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Об этом министр обороны Степан Полторак сообщил в Facebook.

"Трепещите все недобросовестные поставщики продуктов питания в украинскую армию! Теперь несколько передвижных мобильных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы систематически и без предварительных договоренностей будут проверять поставки продуктов питания в различные пункты дислокации украинских военнослужащих", - написал министр.

По его словам, каждый такой комплекс состоит из двух машин с самым современным оборудования. Скорость проверки качества продуктов питания составляет от 45 минут до суток.

Ранее начальник центрального управления продобеспечения ВСУ Николай Куклюк сообщил, что до 2019 года украинская армия перейдет на новую систему питания. Новая система питания предусматривает введение в штат поваров и заказ продуктов по каталогу, в котором представлено около 400 наименований продуктов.