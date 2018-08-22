Главный фискал Украины требует от ГПУ не шантажировать его

И. о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан отстранил от должности начальника Одесской таможни Александра Власова на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я отдал поручение подразделению внутренней безопасности центрального аппарата ГФС на проведение служебного расследования. Для непредвзятости действий на период данного расследования отстранить руководителя Одесской таможни от выполнения им обязанностей. У меня есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. Я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования", - сказал он на пресс-брифинге в среду.

Продан заявил, что озвученная 21 августа генеральным прокурором Юрием Луценко информация об обнаружении в складских помещениях 37 контейнеров неучтенного товара нуждается в уточнении.

"Факт выявления, ареста и дальнейших действий совершался и проводился исключительно сотрудниками ГФС Украины. Подчеркиваю: исключительно сотрудниками ГФС Украины", - сказал он.

При этом Продан подтвердил, что в ходе расследования сотрудники ГФС установили причастность к краже контейнеров группы Аминева-Сердюка. "Кстати, последний до этого времени работает в Генеральной прокуратуре... До последнего времени данный сотрудник работает, более того - в подразделении, осуществляющем надзор за работой таможни", - уточнил и. о. главы ГФС.

По его данным, в украденных контейнерах, помимо ткани, содержались также техника, тракторы, запчасти, другие товары.

"В последнее время относительно меня, моих близких, моего окружения, родных и близких сотрудников ГФС предпринимают огромное давление правоохранительные органы. Я представляю, как оно будет усиливаться, когда появятся первые результаты контрольно-проверочных мер по лесной отрасли... Я обращаюсь к руководству Генпрокуратуры с просьбой. Вы уже два месяца шантажируете меня, моих близких, мое окружение, мол, у вас есть информация относительно меня. Если она есть, предъявляйте. Если можете, протяните еще месяц - я завершу все проверочные меры, связанные с лесной отраслью", - сказал он.

Отмечается, что 21 августа Луценко заявил, что сотрудники ГФС и налоговой милиции под процессуальным руководством прокуроров Генпрокуратуры выявили 100 тыс. тонн ткани на сумму $150 млн без каких-либо документов о происхождении товара. Данный товар был обнаружен в ходе расследования кражи 37 контейнеров с Одесской таможни.

Генпрокурор также заявил, что имеет персональные претензии к Продану: "Пока я озвучиваю претензии по многим случаям контрабанды, которую допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я добуду достаточно доказательств, сделаю процессуальное решение".

Напомним, Луценко обвинил главу ГФС Продана в грубых нарушениях.