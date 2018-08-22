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Главная » Страна » Главный фискал Украины требует от ГПУ не шантажировать его

Главный фискал Украины требует от ГПУ не шантажировать его

Главный фискал Украины требует от ГПУ не шантажировать его
Фото: Фото: sfs.gov.ua

Мирослав Продан обещает за месяц завершить все проверки, связанные с лесной отраслью

22.08.18 37
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И. о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан отстранил от должности начальника Одесской таможни Александра Власова на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами. 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я отдал поручение подразделению внутренней безопасности центрального аппарата ГФС на проведение служебного расследования. Для непредвзятости действий на период данного расследования отстранить руководителя Одесской таможни от выполнения им обязанностей. У меня есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. Я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования", - сказал он на пресс-брифинге в среду. 

Продан заявил, что озвученная 21 августа генеральным прокурором Юрием Луценко информация об обнаружении в складских помещениях 37 контейнеров неучтенного товара нуждается в уточнении. 

"Факт выявления, ареста и дальнейших действий совершался и проводился исключительно сотрудниками ГФС Украины. Подчеркиваю: исключительно сотрудниками ГФС Украины", - сказал он. 

При этом Продан подтвердил, что в ходе расследования сотрудники ГФС установили причастность к краже контейнеров группы Аминева-Сердюка. "Кстати, последний до этого времени работает в Генеральной прокуратуре... До последнего времени данный сотрудник работает, более того - в подразделении, осуществляющем надзор за работой таможни", - уточнил и. о. главы ГФС. 

По его данным, в украденных контейнерах, помимо ткани, содержались также техника, тракторы, запчасти, другие товары. 

"В последнее время относительно меня, моих близких, моего окружения, родных и близких сотрудников ГФС предпринимают огромное давление правоохранительные органы. Я представляю, как оно будет усиливаться, когда появятся первые результаты контрольно-проверочных мер по лесной отрасли... Я обращаюсь к руководству Генпрокуратуры с просьбой. Вы уже два месяца шантажируете меня, моих близких, мое окружение, мол, у вас есть информация относительно меня. Если она есть, предъявляйте. Если можете, протяните еще месяц - я завершу все проверочные меры, связанные с лесной отраслью", - сказал он. 

Отмечается, что 21 августа Луценко заявил, что сотрудники ГФС и налоговой милиции под процессуальным руководством прокуроров Генпрокуратуры выявили 100 тыс. тонн ткани на сумму $150 млн без каких-либо документов о происхождении товара. Данный товар был обнаружен в ходе расследования кражи 37 контейнеров с Одесской таможни. 

Генпрокурор также заявил, что имеет персональные претензии к Продану: "Пока я озвучиваю претензии по многим случаям контрабанды, которую допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я добуду достаточно доказательств, сделаю процессуальное решение".

Напомним, Луценко обвинил главу ГФС Продана в грубых нарушениях.

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