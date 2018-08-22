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Главная » Страна » Грицак о деле Бабченко: И российский след, и российские деньги - все будет
"Убийство" Аркадия Бабченко

Грицак о деле Бабченко: И российский след, и российские деньги - все будет

Грицак о деле Бабченко: И российский след, и российские деньги - все будет
Василий Грицак / Фото: rian.com.ua

Глава СБУ подтвердил, что подозреваемый в организации покушения Борис Герман пошел на сделку со следствием

22.08.18 32
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Во время судебного разбирательства по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко будут предоставлены доказательства российского следа в преступлении. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.

"Так называемое дело Бабченко уже находится в суде, Герман (подозреваемый в организации покушения, - ред.) действительно подписал соглашение со следствием, установлена вина и других лиц, причастных к этому преступлению. Я убежден, что в ближайшее время состоятся судебные слушания", - сказал Грицак.

Он добавил, что следователи СБУ продолжают поиск всех причастных к организации покушения на журналиста.

"Как мы и обещали, российский след, русские деньги, все в этом деле будет, и, я думаю, что вы сможете убедиться в этом во время слушания дела в суде", - сказал Грицак.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины Бориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

При этом сам Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку, а его арест стал результатом противостояния украинских спецслужб.

21 стало известно, что Герман признал вину и пошел на сделку со следствием.

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