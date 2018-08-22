Геращенко сделала России новое предложение по освобождению заложников на Донбассе

Украина готова помиловать двух россиян ради освобождения военных, которых более трех лет удерживают боевики

На переговорах в Минске украинская сторона предложила помиловать двух граждан РФ в обмен на освобождения украинских военнослужащих, которых более трех лет удерживают на Донбассе. Об этом вице-спикер Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Украинская сторона ищет все возможные пути для разблокирования процесса освобождения заложников с РФ и с оккупированных территорий. Сделала очередное конкретное предложение россиянам: украинская сторона готова, как исключение, помиловать двух граждан РФ, имеющих проблемы со здоровьем, передать их российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Украине украинских военнослужащих, которых более 3 лет незаконно удерживают на Донбассе", - написала она.

При этом российская сторона и дальше продолжает игнорировать предложения по обмену украинских политзаключенных на россиян, заключенных в Украине.

Напомним, российская сторона отказалась от инициативы Украины встретиться в Минске для обсуждения передачи РФ 36 российских граждан в обмен на украинцев.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обмен украинских политзаключенных на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен из-за того, что они имеют гражданство и России, и Украины.

Для решения этого вопроса она предложила поискать "новые правовые формы", в частности заключить между Россией и Украиной двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.

Ирина Геращенко назвала такое предложение чушью и уловкой, направленной на затягивание освобождения украинских политзаключенных.