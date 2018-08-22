День Независимости: СБУ проверяет информацию о намерениях дестабилизировать ситуацию

По словам главы ведомства, спецслужба находится в повышенной боевой готовности более 4 лет

Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможности дестабилизировать ситуацию в Украине во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости Украины. Об этом в ходе брифинга заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает РБК-Украина.

По словам главы ведомства, СБУ принимает все меры для обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий, как в Киеве, так и по всей территории Украины.

"Накануне каких-либо государственных праздников, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что есть много желающих испортить нам этот праздник, вместе мы максимально мобилизованы. СБУ находится в повышенной боевой готовности более 4 лет. Нами налажено хорошее взаимодействие с руководством других правоохранительных органов. Проверяется информация относительно намерений дестабилизировать ситуацию, но я думаю, что мы справимся и обеспечим, чтобы праздники в Украине прошли мирно", - заявил он.

Напомним, на День независимости в Украине за порядком будут следить 30 тысяч правоохранителей. К охране правопорядка будут привлекаться полиция, нацгвардейцы, пограничники и специалисты ГСЧС.