В Минске снова договорились о "школьном перемирии"

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о прекращении огня в связи с началом учебного года, начиная с полуночи 29 августа 2018 года. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО подтверждает свою полную преданность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года, начиная с полуночи 29 августа 2018 года. Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Для мониторинга стороны также обязуюсь обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом", - написала Олифер.

Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине подтвердила резкое увеличение нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации с началом так называемого "хлебного перемирия".