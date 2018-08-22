На каждого первоклассника Киев выделил рекордные 6,3 тысячи гривен, - Кличко

В школы Киева 1 сентября пойдут почти 34 тысячи первоклассников. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Киев усиленно работает над тем, чтобы 1 сентября почти 34 тысячи первоклассников начали обучение в рамках концепции "Новая украинская школа". И мы сделаем все, чтобы у них было рвение к учебе, чтобы они хотели познавать мир в интересной интерактивной форме", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что с сентября Украина переходит на 12-летнюю систему обучения и внедряет концепцию Новой украинской школы, на внедрение которой государство выделило Киеву 69,6 млн гривен. Столица должна выделить остальные - 30% - однако увеличила свой вклад в реформу образования в 6,5 раз.

"Киев - единственный регион в Украине, который выделил больше средств на внедрение Новой украинской школы. Государство нам выделило 69,6 млн грн. Город же должен был найти оставшиеся 30 процентов. Но мы увеличили нашу долю в 6,5 раз! И выделили на воплощение этой концепции беспрецедентную сумму - свыше 150 млн гривен. Соответственно, в среднем в городе на каждого первоклассника - по 6,3 тысячи гривен", - добавил он.

Напомним, почти полмиллиона первоклассников будут учиться по новым стандартам.