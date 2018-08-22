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Главная » Страна » У СБУ есть вопросы к освобожденному из российской колонии Костенко
Освобождение заложников Кремля

У СБУ есть вопросы к освобожденному из российской колонии Костенко

У СБУ есть вопросы к освобожденному из российской колонии Костенко
Александр Костенко

Украинец отбыл весь назначенный российский судом срок заключения

22.08.18 47
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У сотрудников СБУ есть вопросы к освобожденному из российской колонии крымчанину Александру Костенко, которые будут ему заданы.

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает  УНИАН.

"У нас есть вопросы к господину Костенко. Действительно, в свое время его допросили и это как раз он проходил по делу с Красновым вместе, и после того, как он был допрошен, материалы производства были переданы в Национальную полицию. И после этого он пересек границу в районе, если я не ошибаюсь, Сумского пограничного отряда за пределами пункта пропуска, попал в РФ, а затем переехал в Крым, а потом были определенные события. Он вроде как отбывал наказание и сейчас он вернулся. И сейчас, правда, у нас есть к нему вопросы, и мы обязательно их зададим", - заявил Грицак.

Он добавил, что к Костенко есть вопросы по линии компетенции именно СБУ.

Напомним, Костенко, вместе с еще одним крымчанином, Станиславом Красновым задержали в Киеве в мае 2014 года за незаконное хранение оружия и взрывоопасных веществ. После освобождения из-под стражи он выехал в Крым, где его задержали российские силовики. В мае 2015 года оккупационный суд в Крыму приговорил Костенко  к тюремному сроку за якобы избиение сотрудника "Беркута" в Киеве 18 февраля 2014 года.  Костенко не признал своей вины.

3 августа крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Украинец отбыл весь назначенный российский судом срок заключения. 6 августа он вернулся в Украину.

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