Киев готов помиловать двух россиян при условии их обмена на украинских пленных

Первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Киев готов помиловать двух россиян для обмена на украинских военных, находящихся в плену у боевиков на Донбассе. Об этом она сообщила в среду, 22 августа в своем Facebook.

По ее словам, украинская сторона готова передать двух граждан РФ, имеющих проблемы со здоровьем, российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и Красного Креста.

"Украинская сторона ищет все возможные пути для разблокирования процесса освобождения заложников из РФ и с оккупированных территорий. Сделала очередное конкретное предложение россиянам", - написала Геращенко.

Также украинская сторона выразила глубокую обеспокоенность, что в течение долгого времени Россия не предоставил ни одного ответа (ни устного, ни письменного) по предложению Киева обменять россиян.

Напомним, ранее Ирина Геращенко заявила, что Россия отказывается обсуждать вопрос обмена своих граждан на незаконно удерживаемых в российских тюрьмах украинцев.