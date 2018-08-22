С алиментщиков взыскали 2,6 млрд гривен по долгам

Эта сумма уже превысила показатель за весь прошлый год

В Украине с начала текущего года с неплательщиков алиментов взыскали более 2,6 млрд гривен.



Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, информирует пресс-служба ведомства.



В Минюсте отметили, что эта сумма уже превысила показатель за весь прошлый год - 2,4 млрд гривен.



Также в ведомстве добавили, что 29 августа вступит в силу второй пакет законодательных инициатив "Чужих детей не бывает".

"Это не просто инициативы, которые ужесточают ответственность неплательщиков алиментов, это комплексные законы, которые создают экономические предпосылки для дальнейшего совершенствования механизма обеспечения конституционного права детей на достаточный уровень жизни и улучшение их материального состояния", - сказала Глущенко.



Также заместитель министра отметила, что новое законодательство направлено на развитие института ответственного отцовства и поддержку тех родителей, которые добросовестно выполняют свои родительские обязательства.

Ранее сообщалось, что в Министерстве юстиции Украины разработали специальную технологическую карту, где написано, как будут взыскивать алименты с должников.

По состоянию на май, в Украине в розыске за неуплату алиментов находятся 8 тыс. 778 человек.