Президент Украины Петр Порошенко принял участие в генеральной репетиции парада ко Дню Независимости Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Для меня честь стоять в одной шеренге с такими Воинами. У меня была возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада. Приглашаю всех 24 августа, в 10.00 на Крещатик, чтобы вместе отметить День Независимости", - сообщил Порошенко.

На репетиции парада прошла военная техника, а также впервые приняла участие военная авиация. Зрители имели возможность наблюдать военные самолеты, в частности Ан-26, ИЛ-76 и многоцелевые истребители.

По случаю 27-й годовщины Независимости Украины в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Планируется демонстрация 250 единиц военной техники.

Напомним, на военном параде 24 августа военнослужащие вместо приветствий советского образца будут использовать воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!".