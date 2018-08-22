Облившие кислотой активистку Гандзюк получили по $500

Нападение на сотрудницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк организовал и финансировал ветеран АТО Сергей Торбин (позывной Опер).



Об этом рассказали в ходе допросов подозреваемые Виктор Горбунов и Вячеслав Вишневский, пишет газета "День"



Их показания были обнародованы 21 августа на заседании Херсонского городского суда, который избирал меру пресечения Торбину и еще одному фигуранту дела Владимиру Васяновичу.

По словам Горбунова, Торбин уверял, что Гандзюк – коррумпированный чиновник с пророссийскими взглядами, поэтому необходимо нанести ей телесные повреждения. Он получил от Васяновича $300 на покупку кислоты.



От дальнейшего участия в подготовке покушения Горбунов отказался. Вишневский сообщил на допросе, что Торбин предложил ему, Васяновичу, а также его другу с позывным Мураха совершить нападение на Гандзюк и предложил каждому по $500.



По словам подозреваемого, утром 31 июля он, Васянович и Мураха добрались к дому Гандзюк на машине Торбина. Через некоторое время к дому подъехала машина, на которой чиновница ездила на работу. Вишневский просигнализировал Васяновичу, который начал двигаться в сторону магазина АТБ – это был сигнал Мурахе, что сейчас из здания выйдет Гандзюк. Вишневский утверждает, что не видел, как именно Мураха обливал кислотой Гандзюк.



Через некоторое время в Олешках Херсонской области группа воссоединилась. Через несколько дней к ним приехал Торбин, который дал каждому из участников нападения по $500.

Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома.

По делу о нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк сейчас проходят 6 подозреваемых.