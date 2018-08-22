Настало время вернуть мир Украине, - Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал о встрече со специальным представителем американского Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером, которая состоялась в среду, 22 августа, под время визита Волкера в Вильнюс.



Об этом сообщается на странице в Twitter литовского дипломата.

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По его словам, темой разговора было, в частности, обсуждение путей поддержки Украины в рамках противодействия российские агрессии.



"Как мы оба убедились, ситуация с безопасностью на востоке Украны остается нестабильной, а гуманитарный кризис - глубоким. Время вернуть мир Украине", - написал Линкявичюс.

Отметим, ранее Курт Волкер вновь заявил, что Соединенные Штаты Америки не признают аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.