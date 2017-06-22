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Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка

Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка

Автор перевода книг о Гарри Поттере Виктор Морозов рассказал Фокусу, как с помощью юного волшебника увлекает детей украинским языком, о роли эротического журнала в его карьере переводчика и о надежде на то, что слова песни его друга о войне окажутся пророческими

Алексей Батурин - 22.06.17 387
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Кто он

Певец, композитор, переводчик. В 1970-х создал украинские рок-группы Quo Vadis и "Арника", был солистом популярного ансамбля "Смерічка", в 80-х стал одним из основателей и художественным руководителем львовского театра-кабаре "Не журись!"

Почему он

Перевёл всю "поттериану",  опережая коллег из других стран. Считает качественные переводы популярных зарубежных книг важным инструментом для продвижения украинского языка

Вероломная Роулинг

Ваш роман с Гарри Поттером по любви или по расчёту? Что для вас эта серия — популярность, экранизации, ожидание неплохого заработка?

— Основная идея, побудившая меня взяться за перевод, была довольно сумасбродная, такая себе идея фикс: всеобщая украинизация детворы с помощью маленького волшебника Гарри. Дело в том, что когда на Западе уже были опубликованы первые книги серии в конце прошлого тысячелетия, в доинтернетовскую эпоху, новости распространялись неторопливо, и в Украине тогда никто — ни читатели, ни издатели — и слыхом не слыхивали ни про Джоан К. Роулинг, ни про Гарри Поттера. Русскоязычного перевода ещё не существовало, а на Западе уже начинались съёмки первого фильма "Гарри Поттер и философский камень". Тогда я и подумал: а что, если быстро перевести первую книгу серии на украинский язык и опубликовать её одновременно с выходом фильма? Дети, посмотрев фильм, кинутся искать книгу. Русского перевода нет, только украинский — начнут читать занимательную книгу. Если перевод будет качественным, следующие книги серии они тоже захотят читать по-украински, а потом увлекутся не только книгами про Гарри Поттера, но и вообще книгами на украинском языке. Таким образом — бинго! — всеобщая украинизация от Львова до Донецка!
К сожалению, этой идее фикс не было суждено реализоваться в полной мере, но малую толику волшебных метаморфоз "украинизатору" Поттеру удалось-таки осуществить. Ведь и я, и издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" постоянно получаем трогательные письма от юных читателей и их родителей из разных уголков Украины, в которых они описывают, как под влиянием книг про Гарри Поттера они полюбили украинский язык и заговорили на нём.

Иногда с переводом Поттера на украинский вы опережаете коллег — переводчиков из других стран. Как вам это удаётся?

— Прежде всего мы с Иваном Малковичем, основателем и шефом издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", старались, чтобы очередная книга серии выходила как можно раньше и качественнее русскоязычного перевода. В результате, набрав крейсерскую скорость, не могли остановиться и обгоняли большинство, а то и вообще всех коллег-переводчиков из других стран. Однако должен признаться, давалось это ох как нелегко. Я был рад, когда, завершив седьмую книгу серии, Джоан Роулинг пообещала не возвращаться больше к этой теме, хотя в результате она всё-таки вероломно нарушила своё обещание (смеётся). Ведь работая над переводом очередной книги про Гарри Поттера, мне приходилось вставать в шесть утра, а ложиться спать в три ночи, и так на протяжении месяца-полутора, чтобы уложиться в свой же график: переводить ежедневно не менее 15 страниц.

Говорят, вы не берётесь за перевод книг, которые уже читали, — неинтересно. Серия про Гарри Поттера не исключение?

"Я был очень рад, когда, завершив седьмую книгу серии, Джоан Роулинг пообещала не возвращаться больше к этой теме, хотя в результате она всё-таки вероломно нарушила своё обещание"

— Не исключение. И если я добровольно придумал себе такую необычную "методику", дабы бороться с врождённой ленью (прочитав заранее книгу, я не сумею увлечь себя работой над переводом, зная наперёд, что произойдёт на следующей странице, и утратив стимул для кропотливого и нередко изнурительного труда), то остальные переводчики Гарри Поттера были вынуждены переводить очередные тома серии, не зная, что будет в следующих томах, чем вообще завершится серия. Это, естественно, не могло не приводить к переводческим ошибкам и "проколам".

Часто сталкивались с трудностями перевода при работе с книгами Роулинг?

— Постоянно. Вот, например, в первой книге "Гарри Поттер и философский камень" есть волшебное Зеркало Желания (Mirror of Erised), где слово "желание" (Desire) читается задом наперёд. На украинском языке слово "бажання" задом наперёд звучит не очень привлекательно — "яннажаб", поэтому нужно было придумать что-то другое. Я воспользовался указаниями в тексте о том, что это зеркало показывает тому, кто перед ним оказался, сокровенное желание его сердца, и назвал его Зеркалом Сердца — Дзеркало Яцрес.

Чем эта серия так увлекает детей, в чём её секрет?

— Над этой загадкой уже много лет безуспешно бьются десятки исследователей-литературоведов, однако точного ответа на неё не знает, возможно, даже сама автор — Джоан Роулинг. Ведь все её романы, написанные после серии про Гарри Поттера, и написанные, кстати, тоже весьма искусно, несравнимы с популярностью "поттерианы". Может, и не стоит пытаться разгадать эту загадку, чтобы не развеялись чары, не исчезла волшебная аура сказки, которой нам так иногда не хватает в нашей циничной, жестокой и приземлённой реальности.

Всё началось с "Плейбоя"

С чего началась ваша работа переводчика?

— Всё это произошло случайно и парадоксально. Я учился на факультете иностранных языков Львовского университета (английская филология), следовательно, стать переводчиком либо учителем английского языка в какой-то захудалой сельской школе мне было предначертано судьбой. Однако так случилось, что я увлёкся рок-музыкой или, как её называли тогда, в конце 60-х годов прошлого века, биг-битом. В результате сменил профессию учителя на профессию музыканта.

Первая же моя попытка испытать себя в роли переводчика была довольно "нетрадиционная". Когда популярный в то время певец Иван Попович вернулся из очередной поездки "за бугор", недоступный тогда для простых смертных, он привёз с собой журнал "Плейбой", также в те времена — в середине 70-х — недоступный и запрещённый. Мы с удовольствием вкусили этот запретный плод, полюбовавшись фотографиями, а когда мои коллеги-музыканты поинтересовались, о чём пишет этот журнальчик, я решил перевести их с английского на украинский. Что стало моим дебютом, хоть этот мой опус так нигде и не был опубликован. Когда же я рискнул прочитать эти статейки в более изысканном обществе моих друзей литераторов и художников, ошеломлённо заметил, как они краснеют и отводят в сторону глаза, ведь это ещё была невинная и целомудренная эпоха. Я и сам тогда смутился и с тех пор решил больше не возвращаться к таким провокационным темам.

Украинская литература, особенно молодая, сейчас на подъёме, поэтому можно назвать много имён достойных авторов

Следующей моей пробой пера оказался роман ужасов Уильяма Питтера Блэтти "Экзорцист" ("Изгоняющий дьявола"). В середине 80-х я был на гастролях в Индии с ансамблем "Смерічка". Там купил "Экзорциста", бывшего в то время бестселлером номер один в мире. Сразу же после очередного концерта начал его читать в гостиничном номере. Это было серьёзной ошибкой, ведь я находился в номере один, а роман оказался насыщен такими макабрическими ужасами, что я боялся даже выключить свет, так и не заснув до утра. Рассердившись на себя, я решил отомстить и напугать своих друзей-музыкантов, для чего и взялся за перевод романа. Успешно перевёл и напугал всех желающих почитать мой перевод. А потом об этом романе узнал мой давний товарищ Микола Рябчук, который тогда работал заместителем главного редактора литературного журнала "Всесвіт". Он опубликовал сокращённую версию "Экзорциста", и это оказалось не только первой официальной публикацией моего перевода, но и вообще первой публикацией романа ужасов в бывшем Советском Союзе.

Вы часто берётесь за переводы детской литературы и фэнтези. Это говорит о запросах украинских издательств или отражает ваши личные вкусы?

— Нет, почему же, я берусь и за переводы "взрослой" литературы. Только в этом году перевёл три книги, две из которых уже вышли в свет, а одна готовится к печати. Но должен признаться, что я действительно люблю переводить добротную детскую литературу, и не только фэнтези — например, испытываю наслаждение, работая над переводами детских повестей Роальда Дала или Джереми Стронга. Может, это наслаждение испытывает мой "внутренний ребёнок", которому в детстве так не хватало этих невероятных и захватывающих историй.

Растёт ли спрос на перевод художественной литературы на украинский?

— Да, заметно растёт, и связано это прежде всего с тем, что увеличивается читательский спрос на интересные книги на украинском языке — как на оригинальные произведения, так и на переводы, а издательства чутко реагируют на эти явные изменения. Ведь если на презентацию в Киеве даже не романа, а просто рабочего сценария пьесы про Гарри Поттера в переводе на украинский язык приходит более трёх тысяч детей и взрослых, грозя развалить Украинский дом, не готовый к такому наплыву, это о чём-то говорит. 

С кем из современных украинских авторов стоило бы познакомить англоговорящего читателя?

— Украинская литература, особенно молодая, сейчас на подъёме, поэтому можно назвать много имён достойных авторов, причём некоторые из них не только были переведены на английский, но и переводы эти удостаивались престижных премий. Так, например, книга поэта Олега Лишеги в переводе Джеймса Бресфилда получила премию американского пен-клуба, которую Олегу вручил в США сын Владимира Набокова. Лишега до сих пор не только единственный украинский литератор, удостоенный этой премии, но и всего второй представитель литературной Восточной Европы после Виславы Шимборской, которому выпала честь быть награждённым такой почётной премией.

Ещё бы я назвал таких украинских авторов, как Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Тарас Прохасько, Кость Москалец, Таня Малярчук и многих других.

"Кровь была святой и не напрасной"

Вы человек текста или звука? Что для вас важнее, что больше трогает?

— В песнях для меня важен текст. А мой любимый жанр — это "співана поезія", то есть поэзия, которая может полноценно существовать и сама по себе, в отличие от примитивных и банальных так называемых песенных текстов. Когда же я работаю над переводом романа, повести или пьесы, мне важно услышать внутреннюю музыку, динамику и темпоритм литературного текста, чтобы его перевод читался легко и непринуждённо, чтобы его хотелось напевать, словно любимую песню.

Кого из украинских исполнителей вы слушаете с удовольствием? Как оцениваете качество украинской эстрады?

— Прежде всего меня радует, что украинская эстрада растёт количественно, ведь в 70–80-х годах, когда я начинал путь музыканта, украиноязычных исполнителей и ансамбли можно было пересчитать по пальцам если не одной, то уж точно двух рук. А такого жанра, как украиноязычный рок, не существовало вообще, и даже в, казалось бы, украиноязычном Львове, в городском рок-клубе не было ни одной украиноязычной рок-группы. Теперь ситуация изменилась, по крайней мене количественно, и это количество постепенно, хоть и не так быстро, как хотелось бы, перерастает в качество. Я с удовольствием отмечаю появление таких неординарных украинских исполнителей, как, например, чудесная инди-рок-группа Viviénne Mort либо симпатичная поп-рок-группа "Антитіла".

"Треба встати і вийти / Нову свічу запалити / Над собою здійняти / Долю шукати / Більше її не втрачати". Вы записали эту песню в 2000 году, если верить официальной дискографии. Вам уже тогда было понятно, что Майдан будет?

— Во-первых, должен уточнить, что слова и музыку песни "Треба встати і вийти", откуда взята эта цитата, написал чудесный украинский поэт, философ и певец, мой давний и близкий друг Кость Москалец. Я её только аранжировал, исполнил и записал. Не знаю, чувствовал ли он тогда интуитивно приближение Майдана или просто предвещал приход эры больших перемен и потрясений. Но я давно заметил, что Кость, как и любой настоящий поэт, наделён пророческим даром, который нередко проявляется в его песнях, таких, например, как "Армія світла" из одноимённого альбома, написанная ещё в 2005 году (сам альбом "Армія світла" вышел в 2008 году):

"Я піду в далекі гори,
Гордий прапор підніму я
І скажу високим зорям,
Що пітьма тепер панує.
Але буде бій останній
Між пітьмою і між нами,
І коли її покличуть,
Армія — встане!"

Я только надеюсь, что пророческими окажутся строчки ещё одной песни из этого альбома "Приїхали з-за Дунаю":

"Третій рік війна точилася
А учора закінчилася".

Ведь в следующем году как раз и настанет этот "третій рік".

Из другой песни, написанной в 2014 году: "Майдан молився Господу Богу, щоб показав вiрну дорогу". Украине удалось нащупать верный путь?

— А эти слова написал ещё один мой единомышленник и друг, который тоже обладал пророческим даром и который теперь, к сожалению, следит за нами всеми уже с небес — Андрий Панчишин. Написал он эту песню-молитву 19 февраля 2014 года на Майдане, когда там начала литься кровь. Я верю и знаю, что кровь, которая пролилась тогда и льётся до сих пор, была святой и не напрасной, что мы уже нащупали свой верный путь и не собьёмся с него, несмотря на все препятствия. И внешние, которые постоянно готовит для нас злобный северный карлик-лилипутин, и внутренние — сомнения, разочарования, разобщённость, коррупция… и несть им числа. Как поётся в песне Пола Маккартни, нас ждёт Long and Winding Road — длинная извилистая дорога, но это наша дорога, и мы с неё уже не свернём.

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