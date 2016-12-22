Удар молотком. Зачем смотреть киноверсию документального спектакля "Моя Николаевка"

Участницы проекта "Моя Николаевка" рассказали Фокусу о своём участии в проекте и о том, как восприняли спектакль в разных регионах Украины и в Германии

22 декабря в "Мистецьком арсенале" в рамках выставки "Як тебе звати?" покажут киноверсию спектакля "Моя Николаевка", который школьники поставили полтора года назад в Театре Переселенца под кураторством режиссёра Георга Жено и драматурга Натальи Ворожбит. Николаевка — небольшой городок в Донецкой области, пострадавший в результате боевых действий летом 2014 года. На показ приедут участники спектакля.

Виктория Городинская, участница спектакля

Спектакль "Моя Николаевка" — для меня проект про чувства подростков. Этот час, который зрители проводят с нами в зале, даёт им возможность посмотреть на сложные темы вроде войны и любви не взрослыми глазами. Наверное, в этом и есть его особенность.

При подготовке я очень переживала и много думала. Мне не было сложно или страшно выходить на сцену, было страшно говорить о личном. Со временем, выступая в разных городах и странах, я понимала, что заставить человека что-то делать или думать по-другому невозможно. Нужно жить здесь и сейчас, не обращать внимание на мнение ненужных людей и двигаться дальше.

Сложными для меня были несколько выступлений: первое, по понятным причинам, выступление в Киеве, потому что в зале сидела моя мама, и спектакль в Славянске, потому что там были жители из нашего города. И я бы, наверное, забыла все переживания, если бы не мама в зале. Я не хотела звать родителей на выступление, знала, что увижу её заплаканные глаза и начну рыдать сама, но не смогу ничего ей сказать по этому поводу. Так и было. А в Германии и в западной Украине реакция не удивляла. Удивила реакция в Северодонецке. Никто из труппы не может забыть то обсуждение после выступления. Лучше всего его можно описать фразой Толика, участника спектакля: "Это похоже на удар молотком. Вот человека ударило молотком по пальцу, а ты ему рассказываешь, как это больно".

Алина Коберник, участница спектакля

Для меня проект "Николаевка" — взгляд на мир глазами обычных подростков. Проект о маленьких мирах маленьких людей, которые начинают взаимодействовать с внешним, более жестоким миром. Я не хочу говорить, что этот проект о войне, хотя она важная часть жизни каждого героя. Этот проект о детях, которые, несмотря на проблемы внешнего мира, сумели остаться собой, при этом повзрослев.

Поняла, что я сильнее, чем думаю. После показа спектакля в школе, наши учителя посмотрели на нас по-другому. Они стали нас воспринимать не просто как учеников, а как людей, у которых есть свои переживания и проблемы. Они узнали настоящих нас. На показе во Львове переживала, что люди с запада просто не воспримут наши истории или не поймут. Но реакция была абсолютно другая. Я видела, как люди прониклись нашими историями и переживали их вместе с нами. Они поддерживали нас и очень доброжелательно к нам относились. Вот тогда сломались все шаблоны.