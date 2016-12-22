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Главная » Стиль жизни » Культура » Удар молотком. Зачем смотреть киноверсию документального спектакля "Моя Николаевка"
Удар молотком. Зачем смотреть киноверсию документального спектакля "Моя Николаевка"
Кадр из киноверсии спектакля "Моя Николаевка"

Удар молотком. Зачем смотреть киноверсию документального спектакля "Моя Николаевка"

Участницы проекта "Моя Николаевка" рассказали Фокусу о своём участии в проекте и о том, как восприняли спектакль в разных регионах Украины и в Германии

Оксана Савченко - 22.12.16 67
18000

22 декабря в "Мистецьком арсенале" в рамках выставки "Як тебе звати?" покажут киноверсию спектакля "Моя Николаевка", который школьники поставили полтора года назад в Театре Переселенца под кураторством режиссёра Георга Жено и драматурга Натальи Ворожбит. Николаевка — небольшой городок в Донецкой области, пострадавший в результате боевых действий летом 2014 года. На показ приедут участники спектакля.

Виктория Городинская, участница спектакля

Спектакль "Моя Николаевка" — для меня проект про чувства подростков. Этот час, который зрители проводят с нами в зале, даёт им возможность посмотреть на сложные темы вроде войны и любви не взрослыми глазами. Наверное, в этом и есть его особенность.

При подготовке я очень переживала и много думала. Мне не было сложно или страшно выходить на сцену, было страшно говорить о личном. Со временем, выступая в разных городах и странах, я понимала, что заставить человека что-то делать или думать по-другому невозможно. Нужно жить здесь и сейчас, не обращать внимание на мнение ненужных людей и двигаться дальше.

Сложными для меня были несколько выступлений: первое, по понятным причинам, выступление в Киеве, потому что в зале сидела моя мама, и спектакль в Славянске, потому что там были жители из нашего города. И я бы, наверное, забыла все переживания, если бы не мама в зале. Я не хотела звать родителей на выступление, знала, что увижу её заплаканные глаза и начну рыдать сама, но не смогу ничего ей сказать по этому поводу. Так и было. А в Германии и в западной Украине реакция не удивляла. Удивила реакция в Северодонецке. Никто из труппы не может забыть то обсуждение после выступления. Лучше всего его можно описать фразой Толика, участника спектакля: "Это похоже на удар молотком. Вот человека ударило молотком по пальцу, а ты ему рассказываешь, как это больно".

Алина Коберник, участница спектакля

Для меня проект "Николаевка" — взгляд на мир глазами обычных подростков. Проект о маленьких мирах маленьких людей, которые начинают взаимодействовать с внешним, более жестоким миром. Я не хочу говорить, что этот проект о войне, хотя она важная часть жизни каждого героя. Этот проект о детях, которые, несмотря на проблемы внешнего мира, сумели остаться собой, при этом повзрослев.

Поняла, что я сильнее, чем думаю. После показа спектакля в школе, наши учителя посмотрели на нас по-другому. Они стали нас воспринимать не просто как учеников, а как людей, у которых есть свои переживания и проблемы. Они узнали настоящих нас. На показе во Львове переживала, что люди с запада просто не воспримут наши истории или не поймут. Но реакция была абсолютно другая. Я видела, как люди прониклись нашими историями и переживали их вместе с нами. Они поддерживали нас и очень доброжелательно к нам относились. Вот тогда сломались все шаблоны.

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