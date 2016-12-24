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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Дух Рождества не по-детски. В прокате "Плохой Санта 2"
<span class="label red">Рецензия</span> Дух Рождества не по-детски. В прокате "Плохой Санта 2"
Фото: кадр из фильма

Рецензия Дух Рождества не по-детски. В прокате "Плохой Санта 2"

На экранах черная рождественская комедия Марка Уотерса "Плохой Санта 2" о неудачливом грабителе, мизантропе и алкоголике Вилли. В главной роли – Билли Боб Торнтон

Оксана Савченко - 24.12.16 405
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Главный герой фильма "Плохой Санта 2" – Вилли Стоукс (Билли Боб Торнтон) – алкоголик, сексоголик, мизантроп и грабитель супермаркетов решил повеситься в канун Рождества.Его планам помешал подельник по грабежам из прошлого– афроамериканец-карлик Маркус (Тони Кокс). В первой части они прокляли друг друга и разошлись врагами. Спустя тринадцать лет сошлись, чтобы бомбануть благотворительный фонд.

Организатором ограбления заявлена непутевая мамаша Вилли (Кэти Бэйтс), которая родила его в тринадцать лет и в детстве жевала для него карамельки. Чтобы попасть в фонд, троица решает принять участие в подготовке детского праздника и переодевается в рождественские костюмы.

Эта рождественская черная комедия Марка Уотерса ("Дрянные девчонки") стала продолжением фильма 2003 года "Плохой Санта" Терри Цвигоффа, который, кстати, в 2004 году был номинирован на "Золотой глобус". В первой части Цвигофф лихо оплевал трехэтажным матом все "святое", что имеет отношение к рождественским праздникам. Во второй Уотерс решил сделать то же самое. Но неудачно. Потому что не привнес ничего нового, использовав по второму разу ходы Цвигоффа.

Вилли по-прежнему накачивается алкоголем и имеет баб, где придется. Маркус гордится длиной члена, но ему никто не дает. Новоявленная мамаша блистает татуировками и жутковатыми историями из детства Вилли. В первом "Санте" режиссер лихо балансировал на грани фола, высмеивая потребительский дух праздника, в этом без перерыва лупит по ушам юмором ниже пупка. В ленте есть пара забавных эпизодов и несколько удачных диалогов. Неплоха Кэти Бэйтс, которой в ее возрасте, кажется, вообще все по барабану, и она оттягивается в этой роли по полной. Но в целом "Санта 2" производит впечатление унылого новогоднего утренника в каком-нибудь доме культуры, где все взрослые выдохлись и мечтают лишь о том, когда это все закончится.

"Плохой Санта 2" хорош лишь тем, что напоминает о первом. А еще - о детской новогодней фотографии из советского детства, на которой стоит мрачный ребенок (вы) с Дедом Морозом, тупо глядящий со снимка заплывшими с бодуна глазами.

И задаешься вопросом, ради чего Бретт Келли, играющий умственно отсталого мальчика в ленте, набрал 20 килограммов.

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