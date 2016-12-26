Британский музыкант и певец Джордж Майкл умер у себя дома в Оксфордшире на 54-м году жизни, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на его менеджера Майкла Липпмана.

Смерть исполнителя подтвердила и местная полиция. Причины смерти не уточняются Известно только, что никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.

Отмечается, что причиной смерти британского певца могла стать сердечная недостаточность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Кубе запретят называть улицы и ставить памятники Фиделю Кастро

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) родился в 1963 году в Лондоне в семье иммигрировавшего грека-киприота. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов.

Джордж Майкл - автор песни Last Christmas, которую впервые исполнил дуэт Wham в 1984 году. Песня перепевалась многими артистами на протяжении последующих лет.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

В декабре 2016 года сообщалось, что Джордж Майкл работает с продюсером и музыкантом Naughty Boy над его новым альбомом.