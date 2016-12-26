Джордж Майкл тайно жертвовал "миллионы" на благотворительность и помог сотням тысяч детей

Также певец финансово поддерживал фонды по борьбе со СПИДом

Британский певец Джордж Майкл, который умер в возрасте 53 лет, при жизни тратил миллионы на благотворительность, однако держал это в тайне, передает УНИАН со ссылкой на ITV.

В частности, по словам телеведущего Ричарда Османа, однажды Джордж Майкл перечислил денежные средства женщине, которая накануне в эфире телешоу заявила, что ей необходимо 15 тысяч фунтов стерлингов на искусственное оплодотворение.



Издание отмечает, что Майкл почти через 10 лет после того, как его мать в 1997 году умерла от рака, устроил бесплатный концерт для медсестер больницы, где лечилась женщина.

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Кроме того, певец поддерживал благотворительные детские организации, такие как Childline, Terrence Higgins Trust и Macmillan.

В частности, президент Childline Эстер Ранцен заявила, что Джордж Майкл дал "миллионы" и помог сотням тысяч детей. Также Майкл финансово поддерживал фонды борьбы со СПИДом.

Напомним, по словам менеджера Джорджа Майкла, причиной смерти британского 53-летнего певца стал сердечный приступ. Музыкант умер в своем доме в графстве Оксфордшир в воскресенье вечером.