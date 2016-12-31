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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Гомо акватикус. Кому понравится приключенческий фильм "Одиссея"
<span class="label red">Рецензия</span> Гомо акватикус. Кому понравится приключенческий фильм "Одиссея"
Фото: кадр из фильма

Рецензия Гомо акватикус. Кому понравится приключенческий фильм "Одиссея"

29 декабря в прокат вышел фильм режиссёра Жерома Салля о легендарном исследователе Жак-Иве Кусто

Анна Синящик - 31.12.16 155
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Первое, что подкупает в этой картине, — её идеальное название. Создатели фильма как будто дают понять: они не собираются приписывать французскому океанографу ни могущества Посейдона, ни загадочности Немо. Жизнь исследователя-энтузиаста, полную открытий и разочарований, они сравнивают с поэмой о скитаниях царя Итаки. И обещают показать её как на ладони.

Ничто человеческое современному Одиссею не чуждо. Любопытство Капитана Кусто граничит с навязчивостью, благородство — с тщеславием, альтруизм — с нарциссизмом.

Для Ламбера Вильсона роль современного Одиссея — своя тарелка. В костюме водолаза он кажется тем самым "гомо акватикусом" — новым видом человека, о появлении которого так мечтал Кусто. Вильсон играет, как в последний раз: удивляется, гневается, жестикулирует, примеряет десять разных улыбок. И не зря — кто знает, когда ещё ему выпадет возможность сыграть столь харизматичного персонажа, ведь актёру откровено не везёт с ролями. Несмотря на то, что за последние 13 лет Вильсон снялся в дюжине картин, до сих пор среднестатистический зритель помнит его исключительно как парня, сыгравшего полусумасшедшего француза в фантастической трилогии братьев Вачовски.

Каждый кадр фильма о Кусто словно говорит: "Делай то, что любишь, и тебе воздастся". Всех побед океанографа не сосчитать: он добивается финансирования исследования, принимает решение снять серию фильмов, готовится к экспедиции в Антарктиду, открывает фонд по защите дикой природы. Кроме того, Кусто лично отвечает за безопасность и финансовое благополучие всех членов своей команды. Режиссёру и сценаристу Жерому Саллю ("Двуличие", "Неуловимый") удаётся продемонстрировать эти хлопоты без лишних лирических отступлений и откровенно постановочных ситуаций.

Однако если биография Кусто-исследователя и Кусто-организатора — бочка мёда, то факты из жизни Кусто-семьянина — это несколько ложек отборного дёгтя. В погоне за признанием и новыми открытиями тщеславный родитель уплывает в жаркие страны, а одного из сыновей на несколько лет оставляет на берегу, в пансионате. Мальчик растёт и узнаёт новости об отце исключительно из газет и маминых писем. Затаённая детская обида со временем перерастет в плохо скрываемый семейный конфликт.

Ничто человеческое современному Одиссею не чуждо. Любопытство Капитана Кусто граничит с навязчивостью, благородство — с тщеславием, альтруизм — с нарциссизмом 

На вопрос о том, зачем подмешивать к панорамным зрелищным кадрам нетронутой природы такие бытовые мелочи, как семейный распри и историю банкротства "Калипсо", авторы байопика отвечают устами киногероя Кусто: "Зрителю неинтересны рыбы, ему интересны люди". Тем, кто с этим не согласен, переживать не стоит: рыб, тюленей, китов и прочей морской живности в кадре будет в достатке. Благодаря этому биографический фильм о Кусто получился таким же увлекательным, как и ленты о природе, снятые его командой.

Конечно, "Одиссея" — это и чувственный саундтрек оскароносного Александра Деспла, и виртуозно парящая камера Матиаса Букара, и томный взгляд Пьера Нине. Но в первую очередь это ода Жак-Иву Кусто, исследователю-скитальцу, который вопреки своей жадности и тщеславию выбрал непопулярный путь защитника подводного мира. А поход на этот фильм — своеобразное "спасибо" за волшебные кадры, красоту которых не умалял даже чёрно-белый экран советского телевизора.

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