Какое-то будущее. Тот, кому надоело жить на Земле, может собрать деньжат и полететь колонизировать другую планету на межгалактическом корабле "Авалон". Если денег нет, можно заплатить неполную сумму и остаток жизни отстегивать от зарплаты 20% корпорации, которая организовывает межгалактические перелёты. Путешествие занимает ни много ни мало — 120 лет, на это время всех пассажиров погружают в глубокий сон, они находятся в специальных герметичных капсулах, там не стареют и не болеют, поэтому на другую планету прибывают свежими, как огурцы с грядки.

В общем, всё очень здорово складывается для простых смертных, которые мечтают преодолеть пространство и время. Но во время перелёта происходит какой-то сбой в системе. Капсула механика Джима оказывается повреждённой, и он просыпается на 90 лет раньше запланированного времени. Поначалу с любопытством мечется по кораблю, потом страдает от одиночества, квасит виски в баре с барменом — Андроидом, даже зарастает бородой, как Робинзон Крузо. Ну и однажды, бросив зоркий взгляд на капсулу, видит Её — женщину своей мечты, прекрасную спящую Аврору, писательницу, интеллектуалку и мечтательницу. Джим влюбляется настолько, что решается на нехороший поступок — разбудить, то есть вскрыть капсулу. Но поскольку он парень хороший, предварительно ноет в жилетку Андроиду: будить — отнять жизнь, не будить — одиночество сильно задолбало, душа болит, плачет и т. д. Потом между Авророй и Джимом возникает страстная любовь, затем конфликт — как ты мог, разбил мечту и всякое такое, ну а после на корабле возникает поломка и 5 тыс. тушек пассажиров надо спасать.

Главные роли в фильме исполнили голливудские звёзды Дженнифер Лоуренс ("Голодные игры") и Крис Пратт ("Мир Юрского периода"). Они входят в первую десятку самых прибыльных актёров в мире, поэтому продюсеры затолкали в этот проект $110 млн, рассчитывая на приличную прибыль. Правда, Пратт и Лоуренс — актёры довольно среднего дарования. Для насмотренного человека, честно говоря, два часа втыкать в экран, следя за их игрой, — пытка. Это кино такое же поверхностное, как книги Коэльо. Все прописные истины про поиск смысла жизни, одиночество, писательство, которые персонажи толкают с экрана с таким эпическим видом, вроде бы они только что проглотили по паре морских ежей, — прокисший борщ или произведения того же Коэльо.

Из этой истории можно было бы сделать тонкую психологическую драму про человеческие отношения либо зарядить такой зрелищный экшен, что зрители ушли бы с коробками, полными попкорна. Но режиссёр сделал удобоваримую ботексную размазню с глянцевыми персонажами. Самым интересным из которых является Андроид, в этой роли актёр Майкл Шин одной только улыбкой переигрывает и Лоуренс, и Пратта.

Главные роли в фильме исполнили голливудские звёзды Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт. Правда, Пратт и Лоуренс — актёры довольно среднего дарования. Для насмотренного человека, честно говоря, два часа втыкать в экран, следя за их игрой, — пытка

Смотреть "Пробуждение" однозначно надо в 3D — виды и графика там красивые, иначе можно уснуть либо пожелать героям ленты выйти без скафандра в космос и разложиться там же на атомы.

Почему норвежец, снявший неплохие картины "Охотники за головами" и "Игра в имитацию", забацал эту космическую тыкву про большую любовь, для меня такая же загадка, как и то, зачем Андроид (учитывая характеристики персонажа) настучал Авроре на Джима. Впрочем, с режиссёром точно загадки никакой нет — бабло побеждает не только зло, но и прибивает в зародыше любые зачатки таланта, который у Тильдума однозначно был.