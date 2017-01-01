Некая коала Бастер Мун — директор театра, который заложен за долги. У Муна есть цель — возродить былую славу своего заведения. По сему поводу он решает объявить песенный конкурс — победитель получит $100 тыс., которых у Муна нет. На самом деле Мун предполагал выдать куда более скромную сумму, а лишние нули приписала его дряхлая секретарша игуана с вываливающимся глазом. И понеслось.

Среди отобранных конкурсантов: сын бандита, тянущийся к прекрасному, — горилла, домохозяйка, изнывающая от домашних дел, — свинья; готический подросток, не признающий попсу, — дикобразиха; авантюрист и игрок с мощным как у Синатры голосом, – мышь; ходячий набор комплексов — юная слониха. В анамнезе у каждого персонажа воз проблем с родственниками, которые их не особенно понимают и принимают такими, какие они есть.

"Пой" — мульт семейный, идти на него хорошо 1 января, когда новогодняя ночь закончена и город напоминает вскрытую консервную банку с засохшей недоеденной килькой

"Пой" — это чистейшей воды математика, в ленте всё просчитано до мелочей, для того чтобы обеспечить хорошую прокатную историю. Проект сделан с прицелом охватить и взрослых, и детей. Традиционные проблемы — для взрослых, яркие весёлые персонажи — для детей. К тому же в фильме звучит почти сотня музыкальных хитов разных направлений: не нравится Коэн, получите Синатру. Более того, специально для "Пой" Стиви Уандер и Ариана Гранде записали новую песню Faith. В оригинальной озвучке приняли участие Мэттью Макконахи и Скарлетт Йоханссон.

Американские критики в один голос говорят, что Illumination Entertainment создала мультфильм, который делает студию самой перспективной на рынке. В США "Пой" за неделю уже собрал $94 млн, а также был номинирован на "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм.

"Пой" — мульт семейный, идти на него хорошо 1 января, когда новогодняя ночь закончена и город напоминает вскрытую консервную банку с засохшей недоеденной килькой. Вот тогда и надо его смотреть взрослым, потому что он о них, а ещё о том, что всё может быть хорошо, даже если ты взрослый. Ну а дети — они и так находятся на территории счастья, которое умножается в разы, если временно забыть о здоровом питании и купить им маленький попкорн, а в придачу станцевать под "Джипси Кинг" в своём пятом ряду.