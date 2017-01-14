Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Против всех. Зачем смотреть гангстерскую драму "Закон ночи"
<span class="label red">Рецензия</span> Против всех. Зачем смотреть гангстерскую драму "Закон ночи"
Кадр из фильма

Рецензия Против всех. Зачем смотреть гангстерскую драму "Закон ночи"

В украинском прокате криминальная драма "Закон ночи" режиссёра Бена Аффлека

Анна Синящик - 14.01.17 450
3010

Титры криминальной драмы "Закон ночи", в которых как минимум четырежды (!) упоминается имя одного и того же человека, потенциального зрителя не отпугнут. Скорее наоборот, ведь в роли сценариста, режиссёра, продюсера и исполнителя главной роли — оскароносный Бен Аффлек ("Арго", "Город воров"), которому есть чем удивить.

"Ревущие двадцатые", Бостон. 18-я поправка к Конституции США, названная в народе "сухим законом", лишила госказну существенного финансового потока. Теперь продажа алкоголя обогащает не страну, а карманы всех без исключения звеньев огромных теневых структур — от мелких бутлегеров, перевозящих по несколько бутылок спиртного в голенищах сапог, до крупных мафиози, владеющих целыми подпольными заводами по производству горячительных напитков. Простые люди то и дело становятся жертвами "стрелок" между бандитами и полицией, в больших городах разборки происходят в особо крупных масштабах.

Сын полицейского Джо Коглин, уходивший на войну патриотом и "хорошим мальчиком", возвращается с фронта с твёрдой уверенностью в том, что правила можно и нужно нарушать. Глядя на царящий в стране беспредел, он ещё больше укрепляется в своём нежелании кому-либо подчиняться — будь то государство или мафия. Персонаж Аффлека — немногословный брутальный мачо с выверенными движениями, хорошей осанкой и разочарованным взглядом, который хоть и стал чужим среди копов, но так и не сошёлся с бандитами.

Джо — Ахиллес своего времени, который воюет против всех. Как и у легендарного ахейского героя, у Коглина есть слабое место — он влюбляется не в тех женщин. Сперва его выбор падает на подругу влиятельного мафиози (Сиенна Миллер, "Бросок кобры"), позже — на сестру предводителя кубинских бутлегеров (Зои Салдана, "Аватар", "Лузеры"). Вместе с главным героем зрителю предстоит выяснить, сколько убийств повлекут за собой эти отношения.

Времена, когда Аффлека награждали премиями за худшую мужскую роль, остались позади. Наблюдая за перипетиями Джо Коглина, зритель становится свидетелем рождения нового культового персонажа. Он умён, силён и бесстрашен. Но в нём нет ярко выраженного пафоса, которым в прошлом Аффлек умудрился подпортить не одну свою роль, нет недосказанности, граничащей с умственной недалёкостью, за которую нового Бэтмена нередко вспоминали "добрым" словом даже заядлые фанаты франшизы.

"Я знал, что мной всегда будут управлять, но только мне отвечать за свой грех", — надрывает голос ирландский музыкант Хозиер. Эта песня добавляет фильму совершенно особого бунтарского шарма и надолго откладывается в памяти.

"Зритель становится свидетелем рождения нового культового персонажа. Он умён, силён и бесстрашен. Но в нём нет ярко выраженного пафоса, которым в прошлом Аффлек умудрился подпортить не одну свою роль"

Запоминаемость ленты — заслуга и Аффлека-режиссёра: он свел к минимуму любовные сцены, лимитировал пафосные размахивания пистолетами и разумно сконцентрировался на неисчерпаемой теме для размышлений о причинно-следственных связях между прошлым, настоящим и будущем. То и дело невольно задаёшь себе вопрос: стоит ли хоть один личный бунт потраченных на него усилий и спровоцированных им последствий?

У гангстерской драмы есть ещё одно достоинство — непредсказуемая развязка. "Закон ночи" — вызов для зрителей-всезнаек, утверждающих, что все картины этого жанра грешат банальным и предсказуемым финалом.

4
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Дни украинского кино откроются в Брюсселе 20 январяНад фильмом работали. Как украинские кинематографисты научились продавать свою продукцию за рубежФестиваль украинского кино в Брюсселе откроет "Земля" Довженко

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Страна на разломе. Как Богдан Логвиненко знакомит украинцев с Украиной 4185
  2. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 3549
  3. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 14342
  4. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 8866
  5. Новости с востока. Каких неприятностей ждать Украине от России в 2017 году 9547
  6. Гонка на выживание. Каким будет для Украины четвёртый год независимости 7237
  7. Знай наших. Как украинские таланты пригодились на Западе 2549
  8. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 12280
  9. Беглецы от "русского мира". Чем живут и что чувствуют переселенцы из Донбасса 8098
  10. Осторожно, дети. Как воспитать ребёнка и стать для него опорой 2764
  1. Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 13638 / 33820
  2. На правительство Нидерландов подали в суд, чтобы помешать ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС 11603 / 13233
  3. Кичащиеся имперским прошлым народы после развала империй обычно впадают в ничтожество, – Свирид Опанасович 8694 / 10051
  4. Розенко анонсировал два повышения пенсий в 2017 году 5577 / 6221
  5. Глава МИД Канады отвергла предложение Москвы отменить ей запрет на въезд 4126 / 4538
  6. Летучие мыши-вампиры в Бразилии распробовали кровь людей, – ученые 2817 / 3301
  7. В Укрпочте заявили, что принимают все коммунальные платежки, кроме одной 2299 / 2544
  8. В пятницу НБУ испытал новый способ удержать гривну от падения 1692 / 2250
  9. Ликвидация. Как в Украине подготовили плацдарм для налогового террора 1592 / 5133
  10. В Минобороны опровергли захват боевиками военных и техники ВСУ под Донецком 1460 / 1675
  1. Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 225 / 33820
  2. Кичащиеся имперским прошлым народы после развала империй обычно впадают в ничтожество, – Свирид Опанасович 125 / 10051
  3. Клюнуть и растереть. 9 картин, героем которых стал петух — символ 2017 года 34 / 1419
  4. На правительство Нидерландов подали в суд, чтобы помешать ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС 26 / 13233
  5. Ликвидация. Как в Украине подготовили плацдарм для налогового террора 22 / 5133
  6. Глава МИД Канады отвергла предложение Москвы отменить ей запрет на въезд 18 / 4538
  7. Студенты-переселенцы имеют право на социальную стипендию, – Кабмин 11 / 628
  8. Российские волонтеры идентифицировали более 850 погибших в Донбассе граждан РФ 8 / 408
  9. Обама досрочно продлил санкции против РФ еще на год 8 / 1416
  10. Европейский трейдер Engie начал прямые поставки газа в Украину 7 / 1141
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.