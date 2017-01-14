Титры криминальной драмы "Закон ночи", в которых как минимум четырежды (!) упоминается имя одного и того же человека, потенциального зрителя не отпугнут. Скорее наоборот, ведь в роли сценариста, режиссёра, продюсера и исполнителя главной роли — оскароносный Бен Аффлек ("Арго", "Город воров"), которому есть чем удивить.

"Ревущие двадцатые", Бостон. 18-я поправка к Конституции США, названная в народе "сухим законом", лишила госказну существенного финансового потока. Теперь продажа алкоголя обогащает не страну, а карманы всех без исключения звеньев огромных теневых структур — от мелких бутлегеров, перевозящих по несколько бутылок спиртного в голенищах сапог, до крупных мафиози, владеющих целыми подпольными заводами по производству горячительных напитков. Простые люди то и дело становятся жертвами "стрелок" между бандитами и полицией, в больших городах разборки происходят в особо крупных масштабах.

Сын полицейского Джо Коглин, уходивший на войну патриотом и "хорошим мальчиком", возвращается с фронта с твёрдой уверенностью в том, что правила можно и нужно нарушать. Глядя на царящий в стране беспредел, он ещё больше укрепляется в своём нежелании кому-либо подчиняться — будь то государство или мафия. Персонаж Аффлека — немногословный брутальный мачо с выверенными движениями, хорошей осанкой и разочарованным взглядом, который хоть и стал чужим среди копов, но так и не сошёлся с бандитами.

Джо — Ахиллес своего времени, который воюет против всех. Как и у легендарного ахейского героя, у Коглина есть слабое место — он влюбляется не в тех женщин. Сперва его выбор падает на подругу влиятельного мафиози (Сиенна Миллер, "Бросок кобры"), позже — на сестру предводителя кубинских бутлегеров (Зои Салдана, "Аватар", "Лузеры"). Вместе с главным героем зрителю предстоит выяснить, сколько убийств повлекут за собой эти отношения.

Времена, когда Аффлека награждали премиями за худшую мужскую роль, остались позади. Наблюдая за перипетиями Джо Коглина, зритель становится свидетелем рождения нового культового персонажа. Он умён, силён и бесстрашен. Но в нём нет ярко выраженного пафоса, которым в прошлом Аффлек умудрился подпортить не одну свою роль, нет недосказанности, граничащей с умственной недалёкостью, за которую нового Бэтмена нередко вспоминали "добрым" словом даже заядлые фанаты франшизы.

"Я знал, что мной всегда будут управлять, но только мне отвечать за свой грех", — надрывает голос ирландский музыкант Хозиер. Эта песня добавляет фильму совершенно особого бунтарского шарма и надолго откладывается в памяти.

"Зритель становится свидетелем рождения нового культового персонажа. Он умён, силён и бесстрашен. Но в нём нет ярко выраженного пафоса, которым в прошлом Аффлек умудрился подпортить не одну свою роль"

Запоминаемость ленты — заслуга и Аффлека-режиссёра: он свел к минимуму любовные сцены, лимитировал пафосные размахивания пистолетами и разумно сконцентрировался на неисчерпаемой теме для размышлений о причинно-следственных связях между прошлым, настоящим и будущем. То и дело невольно задаёшь себе вопрос: стоит ли хоть один личный бунт потраченных на него усилий и спровоцированных им последствий?

У гангстерской драмы есть ещё одно достоинство — непредсказуемая развязка. "Закон ночи" — вызов для зрителей-всезнаек, утверждающих, что все картины этого жанра грешат банальным и предсказуемым финалом.